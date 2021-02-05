Payoneer выходит на биржу через процедуру M&A

Платежная система Payoneer объединится со SPAC-компанией (специализированной компанией для поглощений) FTAC Olympus Acquisition Corporation, которая вышла на биржу. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.

Payoneer выходит на биржу через процедуру M&A
Фото: inshe.tv

Что происходило

Год назад, в феврале 2020 года, глобальная платежная платформа Payoneer объявила о выходе на биржу путем слияния с FTAC Olympus Acquisition Corporation. Такие SPAC-компании создаются специально для вывода непубличного предприятия на биржу и проходят IPO до потенциального слияния. Этот способ является альтернативой длительной и дорогой процедуре IPO.

По завершении реорганизации новая компания будет называться Payoneer Global. Топ-менеджмент компании останется на месте.

Стоимость Payoneer Global оценивается в $3,3 млрд.

Также компания привлечет $300 млн от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company, Franklin Templeton и др.

Всего в 2021 году компания планирует получить выручку в размере $432 млн. В 2020 году платформа Payoneer обработала платежи на сумму более $44 млрд.

Какие планы

Операцию слияния планируют закрыть в первые шесть месяцев текущего года. После реорганизации на балансе Payoneer будет примерно $563 млн.

«Выход на биржу предоставит значительные финансовые ресурсы, которые помогут ускорить инвестиции в нашу платформу, расширить продуктовую линейку и еще больше улучшить качество обслуживания клиентов.

Специалисты FTAC Olympus — одни из самых опытных экспертов финтех-индустрии — станут доверенными консультантами на нашем общем пути к стабильному росту. К тому же, Payoneer станет публичной компанией после завершения сделки", — отметил CEO Payoneer Скотт Галит.

«Мы будем развивать наш регион еще активнее, увеличивая возможности нашей платформы и расширяя сервисы. Все для того, чтобы эффективно двигаться к нашей главной цели — сделать финансовые услуги доступными каждому», — комментирует Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

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