НБУ отказал Тигипко в покупке более 99% акций Проминвестбанка

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка".

НБУ отказал Тигипко в покупке более 99% акций Проминвестбанка
Фото: www.dyvys.in

Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Такое решение 5 февраля 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ согласовывает приобретение существенного участия в банках в порядке, определенном ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" и положением о лицензировании банков, утвержденным постановлением правления НБУ № 149 от 22 декабря 2018 года.

"На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков - "ТАСкомбанк" и "Универсал банк" - и ряда небанковских финансовых учреждений, входящих в состав банковской группы", - отметили в НБУ.

Напомним, в ноябре прошлого года НБУ позволил Тигипко приобрести компанию, купившую Проминвестбанк.

26 января Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу роSSийского Внешэкономбанка в Министерство юстиции о запрете продажи акций Проминвестбанка.

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