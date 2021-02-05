НБУ отказал Тигипко в покупке более 99% акций Проминвестбанка

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка".

Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Такое решение 5 февраля 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности Проминвестбанка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ согласовывает приобретение существенного участия в банках в порядке, определенном ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" и положением о лицензировании банков, утвержденным постановлением правления НБУ № 149 от 22 декабря 2018 года.

"На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков - "ТАСкомбанк" и "Универсал банк" - и ряда небанковских финансовых учреждений, входящих в состав банковской группы", - отметили в НБУ.

Напомним, в ноябре прошлого года НБУ позволил Тигипко приобрести компанию, купившую Проминвестбанк.

26 января Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу роSSийского Внешэкономбанка в Министерство юстиции о запрете продажи акций Проминвестбанка.