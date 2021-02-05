Кредиторы банка Аркада могут потерять вклады. Причина — решение суда

Решение Печерского райсуда о снятии ареста с главного офиса неплатежеспособного банка «Аркада» в центре Киева приведет к тому, что значительная часть кредиторов банка не дождется возвращения своих средств. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на своем сайте.

Кредиторы банка Аркада могут потерять вклады. Причина — решение суда

Обеспокоенность Фонда

«Печерский районный суд города Киева принял беспрецедентное решение, в результате которого может быть потерян один из самых ценных активов банка — здание в центре Киева площадью более 14 кв м и земельный участок под ним площадью более чем в полгектара. Стоимость этого имущества по оценке составляет около 60% активов банка, и в случае, если суды допустят его потерю, значительная часть кредиторов банка АО АКБ „Аркада“ не дождется возвращения своих средств», — говорится в сообщении.

Фонд напомнил, что именно списание этого актива с баланса банка и привело к уменьшению капитала банка ниже нормативного значения и, как следствие, к его неплатежеспособности.

Отмечается, что ранее тот же Печерский суд наложил арест на актив, чтобы не допустить дальнейшей продажи и окончательной потери здания.

Странное решение

«Как получилось, что суд противоречит сам себе? Дело в том, что решение об аресте здания принимала одна судья Печерского районного суда Киева Григоренко И. В., а отменял этот арест другой судья этого же суда — Бусик О. Л., к которому дело попало непонятным образом», — отмечает ФГВФЛ.

«Судья Печерского суда, не дождавшись решения апелляционного суда, решил снять арест с этого дома, хотя основания для взятия под арест никуда не исчезли. Фонд гарантирования вклада не оставит без внимания такие действия этого судьи и кроме судебных мер защиты прав кредиторов банка „Аркада“, мы подадим жалобу на действия указанного судьи и в Высший совет правосудия. И надеемся, что Высший совет правосудия предоставит соответствующую оценку действиям этого судьи», — заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Напомним

25 августа 2020 года НБУ признал банк «Аркада» неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального уровня.

26 августа Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке «Аркада» и начал процедуру вывода его с рынка.

24 сентября Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Аркада».

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