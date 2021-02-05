С 6 февраля для всех небанковских финучреждений найдутся меры воздействия — НБУ
Национальный банк определил с 6 февраля порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в частности о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом
В начале февраля регулятор принял два новых документа — Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг (
Оба постановления вступают в силу с 6 февраля т. г. Отдельные нормы постановления №?12 отсрочены до 1 марта 2021 года.
Чем обусловлена потребность в таких мерах
«Национальный банк как регулятор должен адекватно и своевременно реагировать на нарушения со стороны игроков небанковского финрынка. Ведь только так можно обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей и кредиторов банков. Принятые документы, определяющие порядок применения мер воздействия, являются важной составляющей современной и эффективной модели регулирования небанковского финрынка», — отметила директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич.
Отныне Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.
Будет ли ко всем одинаковый подход
Ко всем небанковским финансовым учреждениям могут быть приняты такие меры воздействия:
- требование устранить нарушения;
- требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения;
- штраф;
- временное приостановление или аннулирование лицензии;
- исключение компании из реестра;
- заключение письменного соглашения.
Национальный банк будет применять пропорциональный подход к мерам воздействия.
К высокорисковым сегментам рынка, которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также такие меры воздействия:
- утверждение плана восстановления;
- отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.
Эти меры позволят финучреждениям стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами.
Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.
Каким образом будут определяться риски
Во время надзора Национальный банк не только будет устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. В случае установления Национальным банком признаков рискованности регулятор имеет право отозвать лицензию у финучреждения.
Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рисковой деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг.
Для финкомпаний-гарантов предусмотрен дополнительный признак рисковой деятельности — заключение новых договоров гарантий в то время, как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы.
Для кредитных союзов предусмотрены три дополнительных признака рисковой деятельности:
- досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств;
- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.
Для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:
- систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;
- получение активов, не относящихся к приемлемых активам, если такое получение приводит к уменьшению их размера. И если такие активы принимаются в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала — до размера меньше 120% от нормативного объема активов;
- два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;
- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.