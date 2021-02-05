В Канаде инвестирующий в каннабис фонд вырос на 9500%

Акции канадской инвесткомпании Nabis Holdings выросли на 9500% за несколько дней, согласно данным фондовой биржи Канады (CSE), пишет РБК.

В Канаде инвестирующий в каннабис фонд вырос на 9500%
Фото: proactiveinvestors.com

Причина резкого роста

Их стоимость поднялась с одного канадского цента до 96. После резкого роста котировок рыночная стоимость компании взлетела до 3,6 млн канадских долларов (около $2,8 млн), отмечает Bloomberg.

Реакция регулятора

В итоге регулятор страны заявил, что все сделки с 27 января по 2 февраля будут отменены ради «защиты целостности рынка». Он посчитал короткие позиции по бумагам Nabis Holdings неприемлемыми и выступил в поддержку справедливой и упорядоченной торговли.

Что известно о Nabis Holdings

Nabis Holdings инвестирует в индустрию каннабиса в США и других странах, а также в недвижимость. В компании отметили, что знают о решении отменить сделки на фондовом рынке. Она вела переговоры как с канадским регулятором, так и с биржей.

В конце января компания завершила рекапитализацию в соответствии с законом о банкротстве. Для того чтобы погасить долги в 35 млн канадских долларов, Nabis Holdings выпустила облигации и 3,7 млн обыкновенных акций.

Кроме того, в феврале ее дочерняя компания Perpetual Healthcare получила лицензию от Минздрава штата Аризона. Теперь она может продавать совершеннолетним продукцию из каннабиса. Компания производит закуски и напитки с этим растением. Помимо этого, власти разрешили ей продавать медицинский каннабис.

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