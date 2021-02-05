В течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллиона

В 2020 году сумма погашения требований кредиторов неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 7640,74 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллиона
Фото: economics.segodnya.ua

Направления возмещений

Из суммы 7640,74 млн грн, аккумулированных на удовлетворение требований кредиторов, средства направлены на:

  • покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн — почти 2303,1 млн грн;
  • погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы — 552,4 млн грн;
  • погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами — 4626,3 млн грн.

В течение 2020 года сумма погашения требований обеспеченных кредиторов составила 4166,4 млн грн, из которых 4029,8 млн грн — удовлетворение требований НБУ (в т. ч. за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В целом по состоянию на 1 января 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52,8 млн грн, из которых 15?667,5 млн грн направлено на погашение требований обеспеченных кредиторов.

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков.

Исковая деятельность

По состоянию на 1 января 2021 года Фонд подал 60 исковых заявлений в отношении 41 банка. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, — 751. Общая сумма исковых требований составляет 96?865,48 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 19 гражданских исков в уголовном производстве по 14 банкам, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 40 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 13?510,37 млн грн.

По результатам рассмотрения судами уголовных производств и на основании принятых судебных решений по состоянию на 1 января 2021 года Фонд гарантирования инициировал 4 судебных производства по 4 банкам. Общее количество ответчиков — 4 человека. Общий размер заявленных исковых требований составляет 2?628,73 млн грн.

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