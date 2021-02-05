В Министерстве финансов назвали крупнейшего международного инвестора Украины

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным инвестором Украины, который уже профинансировал 486 проектов на 14,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В Министерстве финансов назвали крупнейшего международного инвестора Украины
Фото: mof.gov.ua

Финансирование ЕБРР

Сейчас на стадии реализации в государственном, частном, муниципальном секторах находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов 1,7 млн евро.

По состоянию на 1 января 2021 года объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам составляет 926,5 млн евро (54,5% общей суммы кредита).

В 2020 году с ЕБРР заключены соглашения в рамках 6 совместных инвестпроектов, для реализации которых будет привлечено долгосрочное льготное финансирование общим объемом 643,4 млн евро.

Куда пойдут средства

Эти средства будут направлены в том числе на капитальный ремонт и строительство автодорог, улучшение качества предоставления почтовых услуг, обеспечение операционной эффективности добычи природного газа, мероприятия по энергоэффективности, поддержку ликвидности ГП «Украэрорух».

Сейчас ЕБРР часть финансирования направляет на меры по противодействию влияния пандемии, поддержки восстановления и обеспечения ликвидности существующих клиентов банка.

Ранее сообщалось

  • Также банк выделил 250 миллионов евро на программы поддержки малого и среднего бизнеса.

  • ЕБРР один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Он финансирует около 400 проектов.

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