Удаленная работа в законе: Рада установила правила

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №?4051 об урегулировании дистанционной и надомной работы. Об этом говорится на сайте ВР.

Фото: time4business.ru

Документ вносит изменения в Кодекс законов о труде и закон «Об охране труда».

Что нового

Согласно проекта, работник по договоренности с работодателем может сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме.

Кроме того, документ дает право беременным женщинам, работникам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет или которые ухаживают за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им 16-го возраста, — работать на условиях надомной или дистанционной работы.

Также документ позволяет работнику ознакомиться с необходимыми документами, в том числе с коллективным договором или требованиями по охране труда, через интернет — в электронном формате.

В то же время работодатель вправе при заключении трудового договора получать данные о месте жительства или место, где подчиненный будет.

Перспективы «удаленки»

К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными сотрудниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было меньше 30%.

В 2018 году в США экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд.

экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд. HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их более счастливыми, а 77% сотрудников удаленно работают продуктивнее.

Ранее «Минфин» писал о преимуществах работы онлайн и какие профессии популярны для дистанционной формы работы.