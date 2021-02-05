Украина в 2020 году получила 130,6 миллиона от туристического сбора
Общий объем поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в Украине в прошлом году составил 130,6 млн грн, в том числе 34,7 млн грн — в Киеве. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.
Кто и сколько заработал
Отмечается, что в 2020 году поступления от туристического сбора в Одесской области составили 15,2 млн грн, Львовской — 11,8 млн грн, Киевской — 9,8 млн грн, Харьковской — 6,6 млн грн, Закарпатской — 6,4 млн грн, Запорожской — 6,2 млн грн.
В десятку лидеров вошли также Ивано-Франковская, Днепропетровская области (по 5,6 млн грн каждая) и Николаевская (4,6 млн грн).
Поступления в 2019 году
В 2019 году доходы Киева от туристического сбора составили более 63 млн грн, что почти вдвое по сравнению с 2018-м.
По данным ГНС, за 9 месяцев 2019 поступления от туристического сбора в Украину составили 126,8 млн грн.