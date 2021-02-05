Бизнес начал чаще жаловаться на налоговую и СБУ (инфографика)

В IV квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена в Украине получил 451 жалобу от бизнеса на действия госорганов. Большинство жалоб касалось действий налоговых органов (64%). Об этом говорится в пресс-релизе СБО.

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На кого жалуется бизнес

Количество жалоб бизнеса выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Большинство жалоб касалось действий налоговых органов (64%), правоохранителей (12%), госрегуляторов (7%), таможни (4%) и местных органов власти (3%). Эти вопросы составили 90% всех жалоб.

Большая часть жалоб (76%) поступила от малого бизнеса. Большинство компаний (89%) имеют украинский капитал.

Чаще всего жаловались на блокировку налоговых накладных (177 жалоб), внесение в список рисковых налогоплательщиков (29) и неисполнение судебных решений (48).

На действия правоохранителей поступило 56 жалоб. В частности, бизнес жаловался на «злоупотребления Нацполиции и СБУ ».