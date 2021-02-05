ThyssenKrupp остановит доменную печь в Дуйсбурге

ThyssenKrupp остановит доменную печь в Дуйсбурге

Германская корпорация ThyssenKrupp сообщила о намерении остановить доменную печь № 1 на металлургическом комбинате в Дуйсбурге для проведения ремонта в третьем квартале текущего года.

Производственная мощность печи составляет около 3,6 млн т чугуна в год. Как заявляет компания, ее остановка может привести к сокращению объемов выплавки стали и производства проката на комбинате.

В последнее время европейские металлургические компании, наоборот, возвращают в строй ранее остановленные доменные печи в связи с расширением спроса и повышением цен на листовой прокат. Но ThyssenKrupp отмечает, что во втором полугодии рыночная обстановка в регионе может кардинально измениться.

Как ожидается, уже во втором квартале текущего года спрос со стороны европейской автомобилестроительной отрасли нормализуется, а импорт стальной продукции в ЕС возрастет, так что дефицит листового проката исчезнет. Также пока не понятно, будет ли продлено действие квот на импорт стали, истекающих 30 июня 2021 г. Возможно, в третьем квартале европейским металлургам опять придется сокращать объемы выпуска.

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