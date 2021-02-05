Международные резервы НБУ за месяц уменьшились на $312 млн

Международные резервы Национального банка в январе уменьшились на $312 млн и на 1 февраля составляли $28,821 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Сокращение резервов связано в первую очередь с долговыми выплатами. Общий объем платежей обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте составил 311,4 млн долларов. В то же время от размещения валютных облигаций государственного займа было получено 48,2 млн долларов.

Присутствие Нацбанка на межбанковском валютном рынке было небольшим. В начале месяца он провел несколько интервенций по продажам (на общую сумму 20 млн долларов) и по покупке (40 млн долларов) для сглаживания колебаний, а в последние две недели января не выходил на рынок вообще.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на 68,7 млн долларов.

Объем международных резервов сейчас покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.