На Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока из-за протекания масла

В настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки.

На Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока из-за протекания масла
Запорізька ТЕС
Фото: http://envim.info

На Запорожской тепловой электростанции в городе Энергодаре произошло аварийное отключение первого энергоблока.

Об этом сообщается на сайте Энергодарского городского совета.

"Сегодня, 5 февраля, в 10:50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

Напомним, вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды. Тогда в ДТЭК причиной аварии назвали замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

Вчера, 4 февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Также к энергосистеме подключили энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключенный из-за ремонта.

Депутаты партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС.

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