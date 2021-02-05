На Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока из-за протекания масла
В настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки.
На Запорожской тепловой электростанции в городе Энергодаре произошло аварийное отключение первого энергоблока.
Об этом сообщается на сайте Энергодарского городского совета.
"Сегодня, 5 февраля, в 10:50 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за протекания масла на ТГ-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.
Напомним, вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды. Тогда в ДТЭК причиной аварии назвали замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".
Вчера, 4 февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Также к энергосистеме подключили энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключенный из-за ремонта.
Депутаты партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС.