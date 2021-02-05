В Киевской области разоблачили группу долларовых фальшивомонетчиков
Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором.
В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали иностранную валюту в больших объемах. Во время обысков у них нашли 25 тыс. фальшивых долларов. Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором валют.
Об этом говорится на сайте СБУ.
Силовики также нашли клише и оборудование для изготовления фальшивок, огнестрельное оружие и выручку.
Задержаны организатор и четыре активных участника группировки. По предварительным данным следствия, в ее состав входило также несколько иностранных граждан.
Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара. Клиентов подыскивали через личные связи.
Задержанным собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 199 - изготовление и сбыт поддельных денег.
Напомним, что в декабре 2020 года СБУ сообщала о разоблачении еще одной группы фальшивомонетчиков, которую обвиняли в изготовлении поддельных денег на сумму до 20 млн гривен.