В Киевской области разоблачили группу долларовых фальшивомонетчиков

Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором.

В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали иностранную валюту в больших объемах. Во время обысков у них нашли 25 тыс. фальшивых долларов. Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором валют.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Силовики также нашли клише и оборудование для изготовления фальшивок, огнестрельное оружие и выручку.

Задержаны организатор и четыре активных участника группировки. По предварительным данным следствия, в ее состав входило также несколько иностранных граждан.

Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара. Клиентов подыскивали через личные связи.

Задержанным собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 199 - изготовление и сбыт поддельных денег.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в декабре 2020 года СБУ сообщала о разоблачении еще одной группы фальшивомонетчиков, которую обвиняли в изготовлении поддельных денег на сумму до 20 млн гривен.

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