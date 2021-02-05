В Киевской области разоблачили группу долларовых фальшивомонетчиков

Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором.

В Киевской области разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали иностранную валюту в больших объемах. Во время обысков у них нашли 25 тыс. фальшивых долларов. Подделки были настолько качественными, что их нельзя было обнаружить детектором валют.

Об этом говорится на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Силовики также нашли клише и оборудование для изготовления фальшивок, огнестрельное оружие и выручку.

Задержаны организатор и четыре активных участника группировки. По предварительным данным следствия, в ее состав входило также несколько иностранных граждан.

Готовые фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара. Клиентов подыскивали через личные связи.

Задержанным собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 199 - изготовление и сбыт поддельных денег.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua