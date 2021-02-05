НБУ прописал меры воздействия на небанковские учреждения

Национальный банк прописал порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Ко всем небанковским финансовым учреждениям могут быть применены следующие меры воздействия: требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключение компании из реестра, заключение письменного соглашения.

К высокорисковым сегментам рынка (страховщики и кредитные союзы) дополнительно могут применяться также такие меры воздействия: утверждение плана восстановления, отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.

Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.

НБУ также прописал признаки рискованности, из-за которых компания может потерять лицензию.

Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рискованной деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг.

Для финкомпаний-гарантов предусмотрен дополнительный признак рискованной деятельности - заключение новых договоров гарантий в то время как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы.

Для кредитных союзов предусмотрены три дополнительных признака рискованной деятельности:

досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств; недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов; искусственное улучшение финансового результата или искажение отчетности.

Для страховщиков предусмотрено пять дополнительных признаков рискованной деятельности:

систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере; получение активов, которые не относятся к приемлемым активам, если такое получение приводит к уменьшению размера приемлемых активов, принимаемых в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала, до размера, который является меньшим 120% от нормативного объема активов; два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период; недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов; искусственное улучшение финансового результата или искажение отчетности.

Напомним, что Национальный банк стал регулятором небанковского финансового сектора после ликвидации Нацкомфинуслуг.