В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома

Как сообщает Yieh.com, Министерство финансов Индии опубликовало бюджет на 2021 год и заявило, что снизит импортные пошлины на некоторые изделия из стали.



В целях поддержки малых и средних предприятий и переработчиков Министерство финансов планировало снизить налог на импорт нелегированных, легированных и нержавеющих полуфабрикатов, листов и сортового проката до 7,5%.



Кроме того, Минфин также рассматривал возможность досрочной отмены тарифов на металлолом, которые изначально планировалось действовать до 31 марта 2022 года.



