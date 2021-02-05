В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома

В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома

Как сообщает Yieh.com, Министерство финансов Индии опубликовало бюджет на 2021 год и заявило, что снизит импортные пошлины на некоторые изделия из стали.

В целях поддержки малых и средних предприятий и переработчиков Министерство финансов планировало снизить налог на импорт нелегированных, легированных и нержавеющих полуфабрикатов, листов и сортового проката до 7,5%.

Кроме того, Минфин также рассматривал возможность досрочной отмены тарифов на металлолом, которые изначально планировалось действовать до 31 марта 2022 года.

МинПром по материалам МеталлТорг

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