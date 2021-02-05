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2021-02-05
В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома
Как сообщает Yieh.com, Министерство финансов Индии опубликовало бюджет на 2021 год и заявило, что снизит импортные пошлины на некоторые изделия из стали.
В целях поддержки малых и средних предприятий и переработчиков Министерство финансов планировало снизить налог на импорт нелегированных, легированных и нержавеющих полуфабрикатов, листов и сортового проката до 7,5%.
Кроме того, Минфин также рассматривал возможность досрочной отмены тарифов на металлолом, которые изначально планировалось действовать до 31 марта 2022 года.
МинПром по материалам МеталлТорг