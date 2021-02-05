Доля неработающих кредитов в банках за год упала с 48,4% до 41%

По итогам 2020 года объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках уменьшился до 41%. Это на 7,4 процентных пункта ниже, чем год назад.

Об этом говорится на сайте Национального банка.

Качество кредитных портфелей улучшилась в банках всех групп.

Государственные банки в течение 2020 года списали 30,6 млрд в гривне и 3,1 млрд в долларах (эквивалент) зарезервированной задолженности. Это позволило сократить долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%. Иностранные банки (без роSSийских) уменьшили долю NPL с 16% до 12,3%, банки с украинским капиталом - с 18,6% до 14,6%.

"В ближайшие два года мы ожидаем, что банки окончательно лишатся неработающих кредитов. В случае успеха реализации стратегий управления NPL, банки втрое уменьшат объем NPL. Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования, уровень NPL снизится до менее 20%. Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Уровень резервирования составляет 98%. Однако такая доля неработающих кредитов - это не только бремя для банков, а и вопрос их инвестиционной привлекательности, которую нужно повышать", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, что еще в 2017 году Украина установила мировой рекорд по NPL, тогда их доля в свое время достигала 58%.

Стратегическая цель Национального банка - это уменьшение объема неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году.