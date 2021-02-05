Запорожтрансформатор изготовит 2 шунтирующих реактора для Малайзии

Запорожтрансформатор изготовит 2 шунтирующих реактора для Малайзии

ЧАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) получило заказ на поставку 2 шунтирующих реакторов типа РТМ-50000/275-Т1 в Малайзию для Kuala Kangsar s/s и Tapah s/s для Заказчика – Tenaga Nasional Berhad (крупнейшая в Юго-Восточной Азии государственная компания, отвечающая за генерацию, передачу и распределение электроэнергии в Малайзии). В целом, данный заказ станет четвертой поставкой продукции завода для рынка Малайзии.

Проработка и получение заказа длились больше года. ЗТР участвовал в тендере наряду с китайскими и индийскими поставщиками аналогичного оборудования (китайской компанией TBEA и Crompton Greaves (Индия)), однако лучшее ценовое предложение и тот факт, что ЧАО "ЗТР" имеет большой опыт поставок такого сложного оборудования на Малазийский рынок, стали решающими при выборе Поставщика.

Как отметила менеджер по сбыту отдела продаж Елена Сидоренко: "После включения в перечень утвержденных поставщиков ЗТР активно принимает участие в тендерах на поставку трансформаторного оборудования на Малазийском рынке, и эта победа стала хорошим показателем нашего постоянного присутствия и достаточно активной работы на рынке. Немаловажным фактом размещения нового заказа именно на нашем предприятии стал положительный опыт предыдущего сотрудничества, четкое выполнение заводом контрактных обязательств и высокое качество продукции".

Особенностью данного проекта является контроль заказчиком основных точек производства. Кроме того, обязательным требованием является проведение design review и приемо-сдаточных испытаний в присутствии инспектора Заказчика.

На сегодняшний день конструкторская документация по данному проекту практически разработана и подана на согласование Заказчику и в данный момент проходит design review.

По условию контракта отгрузка планируется в 2021 году, пуск оборудования на объекте - в 1-2 квартале 2022 года. В рамках исполнения контракта планируется шефнадзор за монтажом и пуском оборудования на объекте представителями ЧАО "ЗТР".

МинПром по материалам Металлургпром

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