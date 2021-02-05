Тарифы на газ остаются высокими из-за спекуляций "Нафтогаза" на рынке

Тарифы на газ в Украине будут оставаться высокими до тех пор, пока компания "Нафтогаз Украины" не лишится своего монопольного положения на рынке газа. При существующем ныне положении вещей "Нафтогаз" имеет возможность покупать дешевый отечественный газ и продавать его по цене роSSийского.

Такие выводы содержатся в отчете Европейского энергетического сообщества "Обеспечение честной конкуренции на украинском газовом рынке и развитие необходимой ликвидности на бирже", пишет издание censor.net, ссылаясь на публикацию в ZN.

Дело в том, что после введения рынка газа в Украине "Нафтогазу" оставили доступ к дешевому газу отечественной добычи, при этом ограничив этот доступ для других операторов рынка. Тем самым на украинском рынке газа изначально были заданы неравные условия для разных поставщиков, что привело к подмене понятий: рынок газа в Украине, на самом деле, так и не начал работать.

До 1 августа 2020 года (пока "Нафтогаз" продавал газ бытовым потребителям по сниженным ценам) было вполне логично, что компании "Укгазвидобування" и "Черноморнафтогаз" продавали добытый ими украинский газ именно ему. Компания "Нафтогаз" должна была создать в своих хранилищах запас голубого топлива на зиму, чтобы затем продавать его бытовым потребителям и другим льготным категориям по специальным обязательствам (ПСО) за низкую цену. Однако с отменой ПСО доступ к дешевому украинскому газу должны были получить все участники рынка в равной степени. Но почему-то этого не случилось: обе украинские добывающие компании по-прежнему обязаны сбывать свою продукцию "Нафтогазу", который при этом не гнушается использовать свое монопольное положение, чтобы задирать тариф на газ втридорога.

"Непонятно, почему после отмены ПСО и объявления рыночного ценообразования на газ, обязанность украинских добытчиков газа продавать свой газ "Нафтогазу України" не была упразднена", - пишет ZN.

И совсем уж непонятно, почему "Нафтогаз" позволяет себе задирать цены на купленный им дешевый газ до уровня цен на европейском хабе.

"Совсем уже непонятно, как можно принуждать население платить за этот же украинский газ по ценам хаба в Европе. Тем более что это население по Конституции и есть настоящий собственник добытого из недр газа. Более того, оно еще является и формальным собственником всей государственной группы "Нафтогаз". Наемный персонал государственного предприятия продает хозяину недр его же газ по цене европейского хаба в зимнее время пиковых цен. И все это называется рынком", - недоумевает издание.

По оценкам Европейского энергетического сообщества компания "Нафтогаз" имеет доступ к 55% рынка газа в Украине. Не удивительно, что именно она установила свои монопольные цены и заправляет на рынке, как ей заблагорассудится. Таким образом, Европа считает, что только равный доступ всех участников рынка к отечественным газовым ресурсам запустит в Украине настоящий рынок с честной конкуренцией.

"В связи с тем, что в цену будет входить собственная добыча, цена на украинский газ потенциально может быть ниже, чем цена по индексам TTF или NCG, к которым Украина привязана в настоящий момент", - делают выводы европейские аналитики рынка.

Напомним, с 1 февраля в Украине стали действовать фиксированные тарифы на газ: стоимость газа – не выше 6,99 гривны, стоимость его доставки – не выше 1,79. Однако эти тарифы будут действовать лишь два месяца. После этого все опять вернется к рыночному ценообразованию.