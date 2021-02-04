К 2029 году "зеленые" компенсации могут составить $10-20 млрд - Витренко

Компенсации инвесторам в электроэнергию по "зеленому" тарифу к 2029 году могут составить около 10-20 млрд долларов.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал во время обсуждения экономической стратегии до 2030 года.

Он отметил, что установленный зеленый тариф в разы превышает рыночную цену.

"Мы должны понимать, что, если посмотреть на разницу между «зеленым» тарифом и рыночной ценой, умножить это на даже консервативные оценки по выработке электроэнергии из ВИЭ, и умножить это на срок действия зеленого тарифа до 2029 года, то размер компенсаций из государственного бюджета с инвесторами в зеленую энергетику будет составлять 10-20 млрд долларов", - пояснил Витренко.

По мнению и.о. министра, для страны, которая еще развивается, 10-20 млрд долларов - "это значительная сумма, которая составляет проблему".

Также глава министерства раскритиковал действующий механизм получения компенсаций.

"В тарифе "Укрэнерго" две трети компенсируется "зеленым", третья - их расходы. Компенсация из тарифа "Укрэнерго" больше, чем стоимость электроэнергии, получаемой "Энергоатомом", который эту электроэнергию компенсирует. То есть только разница зеленой энергетики, которую не потребляет фактически население, является большей, чем стоимость электроэнергии, получаемой "Энергоатом"", - пояснил Витренко.

Он отметил, что финансирование «зеленых» следует проводить напрямую через госбюджет, ведь "воздух является определенным общим благом, связанным с использованием зеленой энергетики, и Конституция говорит, что в так случаях финансирование должно осуществляться через госбюджет".