Стокгольмский арбитраж отказал компании Коломойского во взыскании с Украины $6 млрд

Стокгольмский арбитраж отказал миноритарным акционерам "Укрнафты", подконтрольным группе "Приват" Игоря Коломойского (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) во взыскании 6 миллиардов долларов США

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", - написал Малюська в фейсбуке.

По данным источников LB.ua, требования истцов отклонены в полном объеме из-за отсутствия юрисдикции Стокгольмского арбитража рассматривать это дело.

Министр добавил, что все три истца являются акционерами ОАО "Укранфта" и обладают 40,1009% акций указанной компании.

"Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более 6 шести миллиардов долларов США и проценты, начисленные на эту сумму. Для лучшего понимания масштаба требований: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий", - пояснил Денис Малюська.

Напомним, в января 2015 года три кипрских миноритария "Укрнафты" потребовали от Украины 5 млрд долларов в качестве компенсации за действия правительства и НАК "Нафтогаз Украины", направив письмо в адрес министра энергетики Владимира Демчишина. В этом документе кипрские компании указывали, что Украина в течение 2006-2014 годов ограничивала "Укрнефть" в праве свободной продажи остатков газа на рынке, несмотря на соответствующие решения судов.

Компании-миноритарии предложили представителям Украины связаться с ними для решения спора мирным путем, отводя на это три месяца. Иначе они намеревались обратиться в международный арбитраж, опираясь на нормы Договора о присоединении Украины к Энергетическому сообществу. В ПАО "Укрнафта" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная НАК "Нафтогаз Украины". Но несмотря на большинство акций, контроля над компанией у государства нет, поскольку ее менеджмент лоялен к «Привату». Компании Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament вместе владеют более 40% акций "Укрнафты".