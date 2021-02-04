Шведские банки ограничили кредитование нефтяников. Те должны выполнять условия Парижского соглашения

Все больше шведских банков отказывают клиентам в кредитах, если их бизнес недостаточно экологичен, пишет investory. news со ссылкой на Bloomberg.

Шведские банки ограничили кредитование нефтяников. Те должны выполнять условия Парижского соглашения
Фото: onestopbrokers.com

Основания отказов в кредитах

Финансовые учреждения начали обвинять в том, что те недостаточно озабочены решением проблемы изменения климата.

Так, крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, кто ограничил кредитование на основании несоблюдения требований к климатическим критериям.

Стокгольмский банк прекратил предоставлять займы новым нефтегазовым проектам. Финучреждение также перестало давать деньги на добычу сырья в Арктике и разработку сланцевых и смоляных песков.

«Финансовая организация, как и ранее, открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», — отметил генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.

Что предшествовало

С момента подписания Парижского соглашения десять ведущих скандинавских банков предоставили кредиты компаниям и проектам в сфере угля, нефти и газа почти на $70 млрд.

Однако, как пишет агентство, банки в Европе могут сыграть большую роль в переходе к углеродистой нейтральности, поскольку предприятия по-прежнему получают примерно две трети денег на свои проекты от кредиторов.

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