НБУ повысил е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж до 200 тысяч евро

С 7 февраля 2019 года Нацбанк ввел е-лимит на отдельные валютные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов — юридических лиц, открытые в Украине, в размере 50 тыс. евро.

С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Что такое е-лимит

7 февраля 2019 года вступил в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». В рамках валютной либерализации НБУ отменил индивидуальные валютные лицензии и заменил их системой электронных лимитов.

Такая система позволяет инвестировать за границу теперь до 200 тысяч евро в год.

Чтобы стать инвестором, важно документально подтвердить источник происхождения средств. Это можно сделать с помощью декларации о доходах, в том числе для ФОП.