Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%

4 февраля стоимость альткоина Litentry на криптобирже Binance за минуту поднималась на 7430% — с $0,25 до $18,82. Это произошло на старте торгов сразу после листинга криптовалюты. Об этом пишет РБК.

Фото: investing.com

Как пишет издание, по состоянию на 11:00 она торговалась на уровне $4, за последние 2 часа рост с минимума составил 1532%.

Что известно о Litentry

Litentry появился на платформе Binance Launchpool 29 января. Пользователи могут использовать свои BNB, BUSD и DOT для пассивного получения токенов LIT (стекинга). Монета представлена на двух блокчейнах — Ethereum и Binance Smart Chain.

Ранее DeFi-токен компании Alpha Finance Lab подорожал почти в 200 раз за 4 месяца.

Стремительное повышение котировок актива произошло на фоне поддержки разработчика Анре Кронье. Летом 2020 года он выпустил токен YFI, за первые 1,5 месяца подорожавший на 130%.