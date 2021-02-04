Конкурент monobank объявил о полноценном запуске

Мобильный банк izibank вышел из бета-режима — теперь загрузить мобильное приложение можно в открытом доступе как в Google Play Store, так и в App Store. Об этом говорится в сообщении банка.

Как стать клиентом банка

Чтобы стать клиентом izibank необходимо пройти регистрацию онлайн — скачать ID или паспорт и ИНН, выбрать удобный способ получения карточки — забрать в точке выдачи или курьером.

Банк расширил географию — теперь более 100 точек выдачи карт в 37 городах Украины.

Напомним

izibank — это финтех-проект, созданный совместно с группой ТАС, что запустился в бета-режиме осенью 2020.

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