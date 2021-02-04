Рада приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге

Предыдущий закон, который не меняли с 2005 года, устарел.

Рада приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на заседании в четверг приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге (законопроект №1111).

За это проголосовали 279 народных депутатов.

Закон о финансовом лизинге был принят в 1998 году и, по мнению депутатов, устарел.

"У нас в стране этот очень полезный для экономики государства инструмент недоразвит. В структуре ВВП он занимает лишь 0,69 процента, хотя в развитых странах он занимает от 2 до 5 процентов. Почему так произошло? Возможно, потому, что с 2005 года в закон "О финансовом лизинге" не вносились изменения, а судебная практика, которая является противоречивой и не в пользу лизингодателей, не способствует развитию этого рынка", - пояснял в 2020 году автор законопроекта Даниил Гетманцев.

Украинское объединение лизингодателей сообщало, что законопроект улучшает условия доступа к финансовому лизингу для малого и среднего бизнеса; четко прописывает форму договора; совершенствует перечень предметов лизинга, выводя из-под запрета целостные имущественные комплексы и тому подобное.

Под финансовым лизингом понимаются правовые отношения, по которым лизингодатель обязуется передать лизингополучателю на определенный срок и за определенную плату во владение и пользование имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности или специально приобретенное им в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями. Лизинг считается финансовым, если он соответствует определенным условиям, прописанным в законе.

Новая редакция закона о финансовом лизинге вступит в силу через три месяца после опубликования.

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