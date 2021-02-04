Фонд гарантирования вкладов объявил о восстановлении контроля над "одним из крупнейших зомби-банков"

Златобанк возобновит расчет с кредиторами.

Фонд гарантирования вкладов объявил о восстановлении контроля над "одним из крупнейших зомби-банков"
Фото: zbank.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил, что 2 февраля ему удалось восстановить контроль над Златобанком, назвав его одним из крупнейших "зомби-банков".

Об этом говорится на сайте Фонда.

Златобанк, входивший в свое время в топ-30 крупнейших банков Украины, обанкротился в начале 2015 года.

Бывшие акционеры не согласились с решением о закрытии банка, и в судебном порядке добились обжалования решений о признании банка неплатежеспособным, заблокировав тем самым процедуру его ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юрлица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, который никоим образом не регламентирует банкротства банков.

Фонд считает, что таким образом бывшие владельцы хотели избежать избежать возможного наказания за доведение банка до банкротства и нанесение убытков кредиторам банка (общая сумма акцептированных требований кредиторов составила почти 6,9 млрд грн).

Результатом многочисленных судебных споров, инициированных и выигранных Фондом, стало восстановление статус-кво: осуществленная перерегистрация признана незаконной, дело о банкротстве закрыто; используя нормы закона Украины №590 (так называемого "банковского", или "антиколомойського" закона), в Госреестре во внесудебном порядке восстановлена запись об осуществлении ликвидации банка уполномоченным лицом Фонда.

Таким образом, на сегодняшний день в статусе зомби-банков остаются три финучреждения: ПАО "Укринбанк", ПАО "КСГ Банк" и ПАО "Капитал".

Напомним, владелицами Златобанка были мать и дочь Елена и Ольга Якименко. Учреждение также связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым на основании того, что Елена Якименко была в свое время топ-менеджером в банке "Форум", когда им владел Юрушев, а сам Златобанк был зарегистрирован вскоре после того, как Юрушев продал "Форум" немцам.

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