АМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешево

Антимонопольный комитет разработал обязательные для рассмотрения рекомендации Министерству энергетики, которые должны изменить правила продажи электрической энергии, произведенной государственными электростанциями.

Об этом говорится на сайте комитета.

"В последнее время многие компании и многочисленные энерготрейдеры встали перед серьезной проблемой - невозможностью купить нужное им количество электроэнергии на аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Выходя со своими ценовыми предложениями, они остаются ни с чем, поскольку продавцы отказывают в продаже, ожидая более крупного покупателя. При этом не имеет никакого значения, какую цену ты предлагаешь производителю, если ты недостаточно крупный покупатель", - говорится в сообщении.

Антимонопольный комитет решил, что искусственное ограничение в доступе к ресурсам ставит в неравные условия разные по размерам компании и требует вмешательства.

Поэтому комитет приказал Минэнерго изменить Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии по двусторонним договорам на украинской энергетической бирже.

Сейчас регламент позволяет производителям электроэнергии укрупнять лоты и отклонять встречные предложения участников торгов, даже если они предлагают более высокую цену.

Комитет предлагает изменить регламент так, чтобы он соответствовал трем требованиям:

Продавцы обязаны руководствоваться принципом экономической целесообразности и принимать предложения трейдеров по ценам от наибольшей до наименьшей. Продавцы не имеют права принимать встречное предложение, цена по которому меньше цены другого покупателя, которая не была им снята. Объединение лотов в пакеты и корректировки их количества возможно исключительно при условии соблюдения ограничений, указанных в пунктах 1 и 2.

"Реализация предложенных Комитетом рекомендаций обеспечит равный доступ всех потенциальных покупателей к аукционам по продаже электроэнергии по двусторонним договорам и позволит удовлетворить спрос всех участников торгов. А самое главное - они гарантируют реальное конкурентное соревнование во время торгов и формирование справедливой рыночной цены на электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце января 2021 года и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил изменить платформу для торгов электроэнергией. Сейчас "Центрэнерго" и "Энергоатом" продают электрическую энергию на аукционах на "Украинской энергетической бирже", а Витренко предложил перевести торги на ГП "Оператор рынка".

В конце 2020 года "Центрэнерго" продал на "УЭБ" 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Покупателем стал трейдер "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.

"Энергоатом" тогда же продал 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с поставкой в первом полугодии 2021 года. Львиную долю также купила компания, связанная с Коломойским.

По данным "Бизнес Цензора", приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, то есть часть электроэнергии будет перепродаваться на рынке "на сутки вперед".