Цена Brent превысила $59 впервые почти за год

Стоимость нефти подошла к отметке $59 за баррель, после того как ОПЕК+ заявила, что массовая вакцинация населения от коронавируса в мире поддержит рост экономики, и, как следствие, восстановление спроса на нефть может ускориться во втором полугодии 2021 года, рассказал аналитик BCS Global Markets Марк Брэдфорд.

Накануне, 3 февраля, прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В базовом сценарии организация ожидает сохранения дефицита на рынке нефти весь год.

Альянс крупнейших производителей сырья позитивно оценил успехи реализации сделки и сохранил действующие договоренности. В феврале сокращение добычи составит 7,125 млн барелей в сутки, а в марте участники немного смягчат ограничения — до 7,05 млн баррелей в день. Саудовская Аравия добровольно сократит свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.