Цена Brent превысила $59 впервые почти за год

Цена нефти Brent превысила $59 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже.

Цена Brent превысила $59 впервые почти за год
Фото: mind.ua

Цена нефти Brent превысила $59 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже. Об этом следует из данных площадки.

Торги на бирже

Стоимость контрактов на поставку в апреле за день прибавила чуть больше 1%. По данным Bloomberg.

Накануне Brent вплотную приближалась к этой отметке и достигала $58,99 за баррель, но так и не преодолела ее. Brent не стоила столько около года. В последний раз Brent завершала торги на таком уровне 21 января 2020 года, а в ходе торгов поднималась и затем падала лишь во второй половине февраля прошлого года.

Причина роста цен на нефть

Стоимость нефти подошла к отметке $59 за баррель, после того как ОПЕК+ заявила, что массовая вакцинация населения от коронавируса в мире поддержит рост экономики, и, как следствие, восстановление спроса на нефть может ускориться во втором полугодии 2021 года, рассказал аналитик BCS Global Markets Марк Брэдфорд.

Накануне, 3 февраля, прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В базовом сценарии организация ожидает сохранения дефицита на рынке нефти весь год.

Альянс крупнейших производителей сырья позитивно оценил успехи реализации сделки и сохранил действующие договоренности. В феврале сокращение добычи составит 7,125 млн барелей в сутки, а в марте участники немного смягчат ограничения — до 7,05 млн баррелей в день. Саудовская Аравия добровольно сократит свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Дополнительной поддержкой для рынка сырья стала еженедельная статистика по рынку нефти от Минэнерго США.

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