Австралийская Camalco будет разрабатывать месторождения бокситов в Африке

Австралийская компания Canyon Resources сообщила, что ее подразделение Camalco завершила разведку месторождений бокситов в регионе Адамава на северо-востоке Камеруна.



По данным разведки, эти залежи содержат более 1 млрд т высококачественного сырья, содержащего, в среднем, 45,2% оксида алюминия и 2,8% кремнезема. На некоторых участках доля оксида алюминия достигает 50%, что, по данным австралийской компании, является одним из наиболее высоких показателей в мире.



В июле 2018 г. Camalco получила от правительства Камеруна три лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. Она планирует начать разработку месторождений в конце 2022 г.



