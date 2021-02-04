Власти Индии решили отдать RINL в частные руки

Власти Индии решили отдать RINL в частные руки

Правительство Индии утвердило приватизацию государственной металлургической компании Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL), о чем сообщалось в конце января текущего года. Пока нет данных о том, кто может проявить интерес к приобретению компании.

Как сообщают правительственные чиновники, конкретные условия продажи RINL будет определять Министерство финансов. При этом в зависимости от обратной реакции со стороны потенциальных инвесторов будет приниматься решение о включении в активы RINL ее сырьевых подразделений либо они останутся в государственной собственности.

В настоящее время производственные мощности RINL составляют 6,5 млн т чугуна, 6,3 млн т стали и 5,7 млн т готового сортового проката в год. Комбинат находится в процессе модернизации, результатом которой должно стать расширение мощностей по выплавке стали до 7,3 млн т в год.

Также к RINL относятся сырьевые подразделения Orissa Minerals Development Company (OMDC) и Bisra Stone Lime Company (BSLC). Первая из этих компаний добывала железную и марганцевую руду в штате Одиша, но сейчас все шесть ее предприятий простаивают из-за истечения срока действия лицензий на добычу полезных ископаемых. Вторая добывает в том же штате известняк и огнеупоры. Также RINL участвует в двух совместных предприятиях по генерации электроэнергии и производству ферросплавов.

Предложение о строительстве металлургического комбината в портовом городе Вишакхапатаме (Визак) на юго-восточном побережье страны появилось еще в 1970 г., но только в 1979 г. было начата разработка проекта с помощью советских специалистов, а вступил в строй завод в 1992 г. В последние годы предприятие было убыточным.

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