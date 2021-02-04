Украина и Дания изменили правила избежания двойного налогообложения

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Украина и Дания изменили правила избежания двойного налогообложения
Фото: mof.gov.ua

Подписанный во вторник, 2 февраля, протокол вносит изменения в Конвенцию с целью приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР.

Суть изменений

В протоколе об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, в частности, предусматривается:

  • обновление перечня налогов, на которые распространяется действие Конвенции;
  • отмена нулевой ставки налогообложения роялти в стране, в которой они возникают (ставка налогообложения повышена до 5%);
  • расширение возможностей для налоговых органов Украины и Дании осуществлять обмен налоговой информацией и оказывать помощь во взыскании налогов;
  • дополнение Конвенции статьей «Право на получение выгод», что ограничивает возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью любой операции является получение таких льгот.

Напомним

В прошлом году Украина и Испания подписали ряд документов, среди которых Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений.



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