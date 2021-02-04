Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента

Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента

Китайская металлургическая группа Baowu, крупнейший производитель стали в мире, осуществила еще одно поглощение. Согласно договоренности с властями юго-восточной провинции Юньнань, она бесплатно получила 90% акций ведущей местной сталелитейной компании Kunming Iron and Steel (Kunsteel).

В 2007 г. компания Wuhan Iron and Steel, через девять лет ставшая одним из основателей группы Baowu, приобрела 48,81% акций Kunming Iron and Steel Joint Stock — крупнейшего металлургического предприятия Kunsteel.

Сейчас власти провинции считают оптимальным вариантом передачу всей компании под управление Baowu. По их мнению, это позволит повысить производительность и получить больший эффект от экономии на масштабах. Сделку планируется завершить в течение полугода.

Текущая мощность Kunsteel составляет 8,27 млн т стали в год. Компания выпускает широкий сортамент продукции, но большая часть выпуска приходится на сортовой прокат. В 2020 г. она выступала с предложением по строительству металлургического комбината в Камбодже.

Ранее сообщалось о намерении Baowu присоединить к себе еще одну китайскую металлургическую компанию Shandong Steel. Благодаря этим поглощениям производственные мощности группы превысят 150 млн т в год.

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