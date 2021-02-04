МВФ связал рост мирового госдолга почти до 98% ВВП с пандемией
Объем совокупного государственного долга в мире по состоянию на конец 2020 года достиг 97,6% ВВП. Общая сумма составляет почти $90 трлн. Такие показатели
Как заметили аналитики МВФ, к концу 2021 года эта цифра, вероятнее всего, возрастет до 99,5%.
Неутешительная статистика
В МВФ отмечают, что всесторонние меры бюджетной поддержки в размере $14 трлн, выделенные странам, способствовали сохранению жизней, а также смягчили последствия пандемии для рынков потребления и объемов производства. Однако, как отмечают в организации, на фоне глобального экономического спада, вызывающего снижение доходов, подобная поддержка, привела к росту государственного долга и бюджетным дефицитам.
Особенно активный рост был зафиксирован в развитых странах, где применяются практики привлечения денег по низким процентным ставкам.
Их задолженность повысилась: со 105% на конец 2019 года и до 123% на конец 2020 года. В текущем году в этих странах ожидается повышение до 125%. В свою очередь, госдолг США в прошедшем году достиг почти 129% ВВП.
«Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и наладить стратегию консолидации, особенно в странах, где госдолг наиболее высок», — отмечают в МВФ.
Напомним
- На конец 2019 года мировой госдолг составлял лишь 83,5% от общего ВВП.
- Государственный долг Украины на конец 2020 года составил $90,3 млрд.