МВФ связал рост мирового госдолга почти до 98% ВВП с пандемией

Объем совокупного государственного долга в мире по состоянию на конец 2020 года достиг 97,6% ВВП . Общая сумма составляет почти $90 трлн. Такие показатели указываются в отчете МВФ , пишет psm7.com.

Фото: actualcomment.ru

Как заметили аналитики МВФ , к концу 2021 года эта цифра, вероятнее всего, возрастет до 99,5%.

Неутешительная статистика

В МВФ отмечают, что всесторонние меры бюджетной поддержки в размере $14 трлн, выделенные странам, способствовали сохранению жизней, а также смягчили последствия пандемии для рынков потребления и объемов производства. Однако, как отмечают в организации, на фоне глобального экономического спада, вызывающего снижение доходов, подобная поддержка, привела к росту государственного долга и бюджетным дефицитам.

Особенно активный рост был зафиксирован в развитых странах, где применяются практики привлечения денег по низким процентным ставкам.

Их задолженность повысилась: со 105% на конец 2019 года и до 123% на конец 2020 года. В текущем году в этих странах ожидается повышение до 125%. В свою очередь, госдолг США в прошедшем году достиг почти 129% ВВП .

«Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и наладить стратегию консолидации, особенно в странах, где госдолг наиболее высок», — отмечают в МВФ .

Напомним