Новостей.COM ⇒
2021-02-04
Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии
Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии
Фото: dniproenergo.com.ua
Запорожская тепловая электростанция возобновила свою работу после короткого замыкания на подстанции "Луч".
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, которому принадлежит ТЭС.
Авария произошла в среду около 19:25. На момент ситуации в работе было задействовано три энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.
Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре.
В 3:47 ночи Запорожская ТЭС возобновила свою работу двумя энергоблоками, третий планируют запустить в ближайшее время.
Запорожская ТЭС находится около города Энергодара, построена в 70-х годах прошлого столетия. Топливом для электростанции являются газовый уголь, мазут и газ.