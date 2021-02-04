Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии

Запорожская тепловая электростанция возобновила свою работу после короткого замыкания на подстанции "Луч".

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, которому принадлежит ТЭС.

Авария произошла в среду около 19:25. На момент ситуации в работе было задействовано три энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре.

В 3:47 ночи Запорожская ТЭС возобновила свою работу двумя энергоблоками, третий планируют запустить в ближайшее время.

Запорожская ТЭС находится около города Энергодара, построена в 70-х годах прошлого столетия. Топливом для электростанции являются газовый уголь, мазут и газ.