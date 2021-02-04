Китайская Ganfeng Lithium инвестирует в литиевый проект в Мексике

Китайская компания Ganfeng Lithium, один из крупнейших в мире производителей соединений лития, используемых в аккумуляторах, приобрела дополнительный пакет акций литиевого проекта Sonora в Мексике, доведя свою долю до 50%. Остальные 50% остаются в собственности мексиканской компании Bacanora Lithium.



По данным геологоразведки, месторождение Sonora может содержать более 5 млн т эквивалента карбоната лития, что делает его одним из крупнейших источников этого легкого металла за пределами Южной Америки.



В текущем году участники проекта приступают к строительству комбината по производству литиевой продукции, в котором будут использоваться гидрометаллургические технологии, представленные Ganfeng. Ввод в строй первой очереди предприятия производительностью 17,5 тыс. т эквивалента карбоната лития в год планируется на 2023 г.



В последнее время интерес инвесторов к литию значительно повысился в связи с повышением цен на его соединения благодаря расширению мирового производства электромобилей. В частности, стоимость карбоната лития в Китае в конце января достигла около 9450 долл. за т, что на 40% больше, чем в тот же период годом ранее и представляет собой самый высокий показатель с июня 2019 г.



