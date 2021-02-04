Депутаты предлагают переформатировать НКЦБФР согласно международным стандартам

Ряд депутатов предлагают Верховной Раде переименовать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам (НКЦББ). Кроме того, предлагается ввести понятие «информатор» с выплатой вознаграждения таким лицам. Об этом говорится в законопроектах №?4864, 4865, 4866 и 4867, опубликованных на официальном сайте Верховной Рады.

Депутаты предлагают переформатировать НКЦБФР согласно международным стандартам
Фото: ukrinform.ru

Что представляет собой НКЦБФР сейчас

Нацкомиссия подотчетна Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Кабинету Министров Украины в пределах их конституционных полномочий.

Члены Нацкомиссии назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров (на данный момент председателя и членов НКЦБФР назначает Президент).

Что предполагает НКЦББ

Комиссия по ценным бумагам и биржам как коллегиальный орган образуется в составе пяти членов комиссии, из числа которых избирается председатель.

Для НКЦББ предполагается законодательно закрепить гарантии независимости Комиссии, а именно:

  • установление операционной независимости Комиссии при осуществлении своих полномочий;
  • защита работников Комиссии от любого незаконного влияния, давления, вмешательства;
  • установление особенностей финансирования и материально-технического обеспечения деятельности Комиссии.

Комиссии также хотят предоставить возможность финансирования и материально-технического обеспечения с 2023 года за счет поступлений от предоставления административных услуг, уплаты взносов на регулирование профессиональными участниками рынков капитала и организованных товарных рынков.

Кроме того, Комиссия будет иметь право принимать как финансирование поступающие для нее средства в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, других источников, не запрещенных законодательством, а также иметь право самостоятельно распределять и распоряжаться такими средствами.

Комиссии также хотят предоставить полномочия по проведению расследований для оказания помощи регулятору иностранного государства в рамках международного сотрудничества.

Особые положения законопроекта о НКЦББ

Манипулирование на рынке ценных бумаг, которое приносило значительную прибыль, хотят наказывать лишением свободы от 2 до 4 лет (сейчас применяется только штраф 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов).

Значительной прибылью или убытком считается от 500 и более необлагаемых налогом минимумов.

Также вводится понятие «информатор» — физическое лицо, обратившееся в орган предварительного расследования с заявлением или сообщением об уголовном правонарушении в сфере рынков капитала и организованных товарных рынков. Оно должно содержать основания полагать, что информация, указанная в таком заявлении или сообщении, соответствует действительности на момент его подачи.

Информатору предполагается выплата вознаграждения в случае если денежный размер предмета преступления или причиненный ущерб от такого преступления в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Тогда информатору выплачивается вознаграждение в виде 10% от размера штрафа, назначенного обвинительным приговором суда, но не более 3 тыс. минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

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