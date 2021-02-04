Оборот наличных в кассах банков уменьшился. НБУ назвал источники поступлений

В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего cash'у принесли операции с использованием платежных карт.

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В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего cash'у принесли операции с использованием платежных карт. Об этом говорится в данных НБУ

Ключевые цифры

2,8 млрд грн — объем поступлений наличных денег в кассы банков: на 7,2% меньше, чем в 2019 году;

2?248,3 млрд грн — объем выдачи наличных из касс банков: на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных по операциям клиентов с использованием платежных карт — 75,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов — 6,3%.