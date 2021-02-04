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2021-02-04
Оборот наличных в кассах банков уменьшился. НБУ назвал источники поступлений
В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего cash'у принесли операции с использованием платежных карт.
Фото: rbc.ua
Ключевые цифры
Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных
- по операциям клиентов с использованием платежных карт — 75,1%;
- для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;
- для приобретения иностранной валюты у клиентов — 6,3%.
Крупнейшие источники поступлений наличности в банки
- операции клиентов с использованием платежных карточек — 34,7%;
- торговая выручка — 34,7%;
- выручка от всех видов услуг — 9,6%;
- поступления от продажи иностранной валюты — 5,5%.