Оборот наличных в кассах банков уменьшился. НБУ назвал источники поступлений

В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего cash'у принесли операции с использованием платежных карт.

Оборот наличных в кассах банков уменьшился. НБУ назвал источники поступлений
Фото: rbc.ua
В 2020 году оборот наличных в кассах банков уменьшился. Больше всего cash'у принесли операции с использованием платежных карт. Об этом говорится в данных НБУ.

Ключевые цифры

  • 2,8 млрд грн — объем поступлений наличных денег в кассы банков: на 7,2% меньше, чем в 2019 году;
  • 2?248,3 млрд грн — объем выдачи наличных из касс банков: на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт — 75,1%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи — 5,9%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов — 6,3%.

Крупнейшие источники поступлений наличности в банки

  • операции клиентов с использованием платежных карточек — 34,7%;
  • торговая выручка — 34,7%;
  • выручка от всех видов услуг — 9,6%;
  • поступления от продажи иностранной валюты — 5,5%.

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