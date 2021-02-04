Нацбанк предложил Кабмину создать группу по возврату активов банков-банкротов

Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. Об этом во время заседания Кабмина сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Лига.

Нацбанк предложил Кабмину создать группу по возврату активов банков-банкротов
Фото: epravda.com.ua

«От НБУ есть предложение с целью создания комплекса мер, направленных на уменьшение затрат государства на банки, которые выводятся с рынка», — заявил Сологуб.

Что предлагает НБУ

Согласно предложению Нацбанка, в эту группу должны войти представители Министерства финансов, Министерства юстиции, Минэкономики, МВД, Госфинмониторинга, НБУ, ФГВФЛ, Офиса генпрокурора и Офиса президента.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что главой этой группы предлагали определить его ведомство. Он выступил категорически против такого предложения и подчеркнул что это не компетенция Минфина.

Напомним

По данным ФГВФЛ, по состоянию на начало 2021 года в процессе ликвидации находилось 46 банков.

За 2020 год Фонд выплатил 390,7 млн грн вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности, Фонд оплачивает требования вкладчиков за счет управления и продажи имущества неплатежеспособных банков.

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