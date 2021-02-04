Финская Outokumpu сообщила о прибыли на фоне восстановления спроса на сталь

Основная операционная прибыль финского производителя стали Outokumpu за четвертый квартал выросла на 7% в годовом исчислении, так как восстановление спроса на нержавеющую сталь перевесило падение цен, говорится в сообщении компании.



Outokumpu прогнозирует рост поставок и прибыли в первом квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.



"Рынок нержавеющей стали начал восстанавливаться после глобального спада, вызванного пандемией COVID-19, - говорится в сообщении. - Спрос на нержавеющую сталь растет, и ожидается, что в обоих регионах, Европе и Америке, объемы сезонного увеличения".



Outokumpu сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за четвертый квартал в размере 78 млн евро (94 млн долларов) по сравнению с 73 млн евро годом ранее, что превзошло прогнозы аналитиков в опросе, проведенном компанией.

