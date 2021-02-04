Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии

Регулятор заявил об угрозе общесистемной энергетической аварии

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС - это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины. Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ.

"Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям", - отмечают в тарифном регуляторе.

По данным НЭК "Укрэнерго", на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раз - до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

"Вместе с тем, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс т (291 тыс т - газового угля и 140,9 тыс т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года (2,4 млн т)", - говорится в сообщении.

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