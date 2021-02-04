Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов

Из-за войны на Донбассе мы потеряли 25% промышленности и 120 млрд долл - Магомедов

Оценка Министерства реинтеграции суммы имущественного ущерба Украины в результате военных действий на Донбассе в размере 120 млрд долл является реалистичной. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Политик отметил, это не производственный ущерб, учитывающий потерю дохода. Речь идет об ущербе от отчуждения всей государственной и частной собственности.

"Ранее Венский институт международных исследований подсчитал, что для восстановления Донбасса понадобится минимум 22 млрд долл. Однако сумма, озвученная Минреинтеграции, кажется мне более реалистичной", - сказал политик.

Он напомнил, что до 2014 года Украина занимала 10 место в мире по объему выплавки стали. После оккупации роSSийским агрессором части Донбасса, Украина потеряла как минимум 25% производственного потенциала и сегодня занимает 13 место в мире.

"На неподконтрольной Украине территории остался Енакиевскй металлургический завод, который в 2013 году получил прибыль 12 млрд грн, из которых 300 млн было уплачено в украинский бюджет в виде налогов. Также на этой территории остались Алчевский металлургический завод и завод "Донецксталь". Почти 75% угольных шахт оказались заблокированы, остановилась отгрузка сырья на 50-ти угольных хабах. Мы потеряли шахты по добыче антрацита, на котором работают более половины украинских ТЭС. Этот список можно еще долго продолжать. В нем – потери, которые невозможно восполнить", - отмечает М.Магомедов.

"Минреинтеграции считает, что восстановление Донбасса должно происходить за деньги частных инвесторов и РоSSии. Для этого в законопроекте о государственной политике переходного правосудия закрепили определение РФ, не как агрессора, а как оккупанта. Это даст возможность требовать по принципам международного права возмещения ущерба от оккупации", - считает народный депутат.



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