Суд снял арест с главного офиса банка "Аркада"

От его возвращения на баланс банка зависит, сможет ли банк расплатиться с кредиторами.

Печерский районный суд Киева 1 февраля снял арест с главного офиса банка "Аркада", который непосредственно связан с его банкротством в 2020 году.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на постановление суда.

10 сентября 2019 года киевский застройщик "Будэволюция", связанный с "Аркада", получил заем в размере 260 млн гривен от Олега Нелина, бывшего помощника "регионала" Николая Злочевского. В обеспечение кредита банк "Аркада" передал собственный офис (площадью 14,1 тыс. кв. м) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).

Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Это произошло 21 июля 2020 года, через десять дней он передал недвижимость в ипотеку третьему лицу, Тарасу Бурдейному. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.

19 августа 2020 года Печерский суд наложил арест в рамках обеспечения иска Фонда гарантирования вкладов к "Будэволюции", Нелину и Бурдейному об обжаловании сделок, которые привели к выводу из собственности банка "Аркада" его головного офиса.

В январе 2021 года в Печерский суд поступило ходатайство об отмене мер обеспечения иска, которое суд удовлетворил.

Фонд гарантирования вкладов заявлял, что здание бывшего главного офиса "Аркады" и земля под ним - основной актив банка. Оценочная стоимость недвижимости - более 770 млн грн, или 60% стоимости всех активов банка.

Кредиторы выставили обанкротившемуся банку требования на 621 млн грн, и перспектива их удовлетворения фактически зависит от того, удастся ли банку вернуть себе это здание.