Первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года - Малюська

Документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества.

Первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года - Малюська
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. Наверное, объявление о начале таких аукционов будет примерно через неделю, через две. То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу ... К концу марта, я думаю, мы будем понимать, кто покупатель и какую сумму он заплатит", - сказал Малюська.

Ранее планировалось, что большая распродажа тюрем в Украине будет происходить в течение лета-осени 2020 года, но, как сообщал в конце декабря министр, помешали "многочисленные бюрократические препятствия".

Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков.

По словам министра, в 2021 году в Украине будут приватизированы минимум 4 тюрьмы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Энергодар остался без света и воды из-за аварии на Запорожской ТЭСЭнергодар остался без света и воды из-за аварии на Запорожской ТЭС
"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале
В 2020 году спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2008 годаВ 2020 году спрос на золото упал до самого низкого уровня с 2008 года
Дефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардовДефицит госбюджета 2020 года увеличился почти втрое — до 217 миллиардов
В Польше пенсионеры впервые получат "14-ю пенсию"В Польше пенсионеры впервые получат "14-ю пенсию"
НБУ ухудшил прогноз инфляции в первом квартале 2021 годаНБУ ухудшил прогноз инфляции в первом квартале 2021 года
В течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиардаВ течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиарда
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Украине не хватает угля, энергосистема поддерживается только благодаря импорту, - УкрэнергоУкраине не хватает угля, энергосистема поддерживается только благодаря импорту, - Укрэнерго
Цены на золото выросли благодаря слабому долларуЦены на золото выросли благодаря слабому доллару
Последние новости
Подгружаем последние новости