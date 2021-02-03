Первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года - Малюська

Документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества.

Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. Наверное, объявление о начале таких аукционов будет примерно через неделю, через две. То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу ... К концу марта, я думаю, мы будем понимать, кто покупатель и какую сумму он заплатит", - сказал Малюська.

Ранее планировалось, что большая распродажа тюрем в Украине будет происходить в течение лета-осени 2020 года, но, как сообщал в конце декабря министр, помешали "многочисленные бюрократические препятствия".

Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков.

По словам министра, в 2021 году в Украине будут приватизированы минимум 4 тюрьмы.