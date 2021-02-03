Энергодар остался без света и воды из-за аварии на Запорожской ТЭС

Похожая ситуация наблюдается в городе Днепрорудное и ближайших населенных пунктах.

В Энергодаре Запорожской области 3 февраля пропало энергообеспечение и водоснабжение. Предварительная причина - авария на Запорожской тепловой электростанции.

Об этом в Facebook сообщил депутат Энергодарского городского совета Анатолий Анохин.

"Весь город без света ... По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС.

Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может", - написал депутат.

По его словам, в городе также остановлено водоснабжение.

Со своей стороны мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook сообщил, что подобная ситуация наблюдается в городе Днепрорудное и ближайших населенных пунктах.

По информации Орлова, электричество пропало около 19:27. По предварительной информации, к этому привела авария на Запорожской ТЭС ДТЭК.

"Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", - написал Орлов, добавив, что Запорожская ТЭС пока не предоставила официальных объяснений по поводу сложившейся ситуации.

"Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС", - написал мэр Энергодара.

Напомним, по информации НКРЭКУ, в Украине наблюдается критическая ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций. Уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.