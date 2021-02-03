НКРЭКУ предупредила о риске аварии в энергосистеме из-за нехватки угля

Такая ситуация может привести к аварийному отключению потребителей от электроснабжения.

НКРЭКУ предупредила о риске аварии в энергосистеме из-за нехватки угля
Фото: telegraf.com.ua

В Украине наблюдается критическая ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС). Уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкоммиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии добавили, что такая ситуация может привести к аварийному отключению потребителей от электроснабжения.

Так, по данным НЭК "Укрэнерго", на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020-го уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

Вместе с тем, по данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. т (291 тыс. т - газового угля и 140,9 тыс. т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 (2,4 млн т).

В НКРЭКУ напомнили о назначении 25 января 2021 года проведения внеплановых выездных проверок ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов.

Напомним, ранее государственное ОАО "Укрэнерго" предупредило, что на складах теплоэлектростанций в Украине осталось критически мало угля всех марок.

"Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в умышленном срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием с целью повысить цены на топливо.

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