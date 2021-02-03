Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся

Налоговые проверки бизнеса скоро возобновятся

Кабинет министров в среду, 3 февраля, утвердил положение, которое сокращает сроки действия ограничений в части моратория на проведение некоторых видов проверок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Документ разрешает провести следующие проверки:

временно остановленных и незаконченных документальных и фактических проверок, которые были начаты до введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рискованные операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования опубликованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий чиновников;

документальных проверок по соблюдению граничных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;
внеплановых документальных проверок, необходимость которых возникла в результате жалоб на действия или бездействие контролирующих органов касательно незаконного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

В то же время запрет на проведение документальных проверок физических лиц-предпринимателей остается в силе, подчеркивают в Минфине.

"Мораторий на исполнение государством контролирующей функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мер Covid-19, когда бизнес был практически остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля по оплате налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", – заявила заместительница министра финансов Светлана Воробей.

Также она отметила, что неуплата налогов одними уменьшает шансы получить помощь тем, кто в условиях пандемии в ней нуждается больше всего, – пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто временно остался без работы.

"Умеренное разрешение на проведение некоторых видов налоговых проверок – это не увеличение давления на бизнес, а возобновление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех", – подчеркнула С.Воробей.

Как сообщалось, ранее о необходмости ассмотреть вопрос возобновления налоговых проверок заявляли в СБУ

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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