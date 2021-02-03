Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь

Индийская SAIL заявила о быстром восстановлении спроса на сталь

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Steel Authority of India Ltd. сообщила о прибыли за квартал, закончившийся в декабре, на фоне восстановления спроса в инфраструктурных и строительных проектах.

Чистая прибыль за трехмесячный период составила 12,83 млрд рупий (176 млн долл.) по сравнению с убытком в 4,29 млрд рупий годом ранее, говорится в заявлении, отправленном государственной сталелитейной компанией на Бомбейскую фондовую биржу.

"После короткой паузы, наступившей во время пандемии, в целом по стране произошел поворот в экономической деятельности, - говорится в заявлении. - В таких секторах, как инфраструктура, строительство, производство и автомобилестроение, наблюдается относительно быстрое восстановление".

Общий доход вырос до 200,5 млрд рупий за этот период по сравнению со 167,3 млрд рупий годом ранее, сообщила компания. Производство чугуна в течение квартала составило 4,8 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее. Производство стали составило 4,37 млн ??тонн, увеличившись на 9%. Производство товарной стали - 4,15 млн тонн, рост на 6%. Общий объем продаж с учетом экспорта составил 4,15 млн тонн, увеличившись на 1%.

МинПром по материалам МеталлТорг

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