Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги пяти украинских банков, в том числе с иностранным капиталом.

Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Фото: zn.ua

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги пяти украинских банков, в том числе с иностранным капиталом. Об этом говорится в релизе агентства.

Кому подтвердили рейтинг

Подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте четырех украинских банков с иностранным участием:

  • ПАО «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole Bank),
  • ПроКредит Банка (ProCredit Bank) и
  • Правэкс Банка на уровне «B» и долгосрочному РДЭ в национальной валюте на уровне «B +».
  • Альфа-Банка на уровне «B-». Прогноз — «стабильный».

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка по национальной шкале на уровне BBB + (ukr) (стабильный) гривневых облигаций банка серии S (ISIN UA4000198931), а также рейтинги устойчивости и поддержки.

По мнению Fitch, несмотря на карантин, в течение проанализированных 9 месяцев 2020 Альфа-Банк улучшил качество кредитного портфеля и капитализацию, сохранил значительную подушку ликвидности и повысил прибыль до формирования резервов.

Напомним

В октябре 2020 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков — Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка — на уровне «В» со стабильным прогнозом.

В апреле Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 8 украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения.

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