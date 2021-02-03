Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги пяти украинских банков, в том числе с иностранным капиталом.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги пяти украинских банков, в том числе с иностранным капиталом. Об этом говорится в релизе агентства.
Кому подтвердили рейтинг
Подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте четырех украинских банков с иностранным участием:
- ПАО «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole Bank),
- ПроКредит Банка (ProCredit Bank) и
- Правэкс Банка на уровне «B» и долгосрочному РДЭ в национальной валюте на уровне «B +».
- Альфа-Банка на уровне «B-». Прогноз — «стабильный».
Агентство также подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка по национальной шкале на уровне BBB + (ukr) (стабильный) гривневых облигаций банка серии S (ISIN UA4000198931), а также рейтинги устойчивости и поддержки.
По мнению Fitch, несмотря на карантин, в течение проанализированных 9 месяцев 2020 Альфа-Банк улучшил качество кредитного портфеля и капитализацию, сохранил значительную подушку ликвидности и повысил прибыль до формирования резервов.
Напомним
В октябре 2020 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков — Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка — на уровне «В» со стабильным прогнозом.
В апреле Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 8 украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения.