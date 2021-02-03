Галина Герега: "Эпицентр" в Первомайске отстроят, работников переведут в другие торговые центры

"В результате трагедии в Первомайске город остался без стратегического торгового объекта, а люди без работы. Мы будем стараться в течение года восстановить торговый центр, а все 73 работника торгового центра получат возможность перевода в ближайшие "Эпицентры" - в Умани, Кропивницком и Николаеве", - заявила Галина Герега.

Она подчеркнула, что благодаря высокому профессионализму и оперативным действиям руководства, продавцов и охраны торгового центра никто из посетителей не пострадал. Злоумышленник был задержан и передан работникам полиции, а все посетители вовремя эвакуированы.

Всем работникам торгового центра будет оказана психологическая помощь. С этой целью в г. Первомайск уже направляются лучшие профильные специалисты компании, имеющие большой опыт работы с людьми, пережившими стрессовые ситуации.

Как сообщил региональный директор южного региона ООО "Эпицентр К" Сергей Пономарев, охранник, который получил наибольшие повреждения вследствие ранения топором, в настоящее время пришел в себя после операции. Представители компании были у пострадавшего в больнице, оказали необходимую финансовую поддержку и держат связь с его семьей.

"Сотрудники ТЦ приняли на себя главный удар злоумышленника и проявили отвагу, оказав ему сопротивление и не позволив скрыться с места преступления", - говорит он.

Во время инцидента пострадали еще трое работников торгового центра. Продавец, которого террорист облил легковоспламеняющейся смесью, вызвав ожоги. Также пострадал старший охранник службы безопасности в результате удара топором в спину. Руководитель службы безопасности торгового центра получил ранение руки. Всем пострадавшим оказана помощь, в настоящее время они находятся дома.

Как сообщила учредитель ООО "Эпицентр К" Галина Герега, компания изучит потребности пожарного депо города Первомайск и рассмотрит возможность приобретения специализированной техники, которая в критической ситуации поможет спасателям в борьбе со стихией. Она отметила, что таким образом компания стремится сделать невозможным повторение этой ужасной ситуации и хочет позаботиться о безопасности местных жителей, которые крайне обеспокоены инцидентом.

По решению руководства компании, в течение месяца, два раза в неделю по всей сети торговых центров будет проводиться дополнительное обучение для персонала по противопожарной безопасности.